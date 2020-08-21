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Белоруссия в огне. Главное

Россияне высказались об оппозиции Белоруссии 

Лера Букина 18 минут назад
Россияне высказались об оппозиции Белоруссии
Фото: ТАСС
Создание Координационного совета белорусской оппозиции привело к уголовному делу. В Генпрокуратуре страны уверены, что члены совета призывают к захвату власти, чем угрожают национальной безопасности. В КС отмечают, что ничем противозаконным не занимаются — лишь выступают посредниками между властью и гражданами.

Россияне прокомментировали создание Координационного совета белорусской оппозиции

Аналитики Рамблера выяснили мнение россиян относительно того, угрожает ли создание Координационного совета белорусской оппозиции Лукашенко. Так, 36% опрошенных уверены, что угроза не столь велика, поскольку, по их словам, власть Лукашенко сильнее. 34% россиян считают, что угрозы для нынешнего президента Белоруссии нет. Более того, они считают, что оппозиция осталась в проигрыше. 24% россиян считают угрозу сильной.

«У данного совета есть большая поддержка со стороны народа», — ответили они.

6% участников ответили: «Не знаю».

Россияне высказались о перевыборах в Белоруссии

Аналитиками Рамблера было выявлено то, что 38% россиян против перевыборов в Белоруссии, поскольку не считают, что результаты голосования будут иными. 36% участников считают перевыборы необходимостью, поскольку опасаются того, что доверие у многих государств к Лукашенко будет подорвано. 26% россиян считают, что они не нужны, поскольку выборы были честными.

Стало известно, боятся ли россияне разрыва отношений с Белоруссией из-за оппозиции

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Каков риск, что оппозиция Белоруссии (в случае ее выигрыша) разорвет отношения с РФ?».
51% россиян ответили, что риск высокий, 28% — что риск есть небольшой, 21% — что риска нет.

Россияне опасаются искоренения русского языка в Белоруссии

Россиян спросили: «Как вы считаете, был бы искоренен русский язык в Белоруссии при оппозиции?». И 42% опрошенных ответили: «Наверняка». 37% россиян сомневаются в этом, 21% и вовсе отвергают такое предположение.

Россияне против создания Координационного совета белорусской оппозиции

Россиянам был задан последний вопрос: «Что лично вы думаете о создании Координационного совета белорусской оппозиции?». Чуть более половины опрошенных (52%) против данного движения. Они, по их словам, пытаются дестабилизировать обстановку в стране.
28% россиян одобряют данный шаг. Это, по их мнению, шанс все изменить. 20% участников считают эту затею бессмысленной.
В исследовании приняли участие 5017 человек.
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