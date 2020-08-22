«Запад намерен затащить в Белоруссию нового президента»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил обвинения странам Запада в "прямом вмешательстве" в ситуацию в стране после президентских выборов. Его заявление приводит НСН.

"Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают", — пояснил Лукашенко.

Он считает, что Запад намерен "затащить сюда (в Белоруссию) якобы нового президента". В этой связи Лукашенко усмотрел признаки "военной поддержки" протестующих со стороны НАТО

Белорусский президент считает, что ситуация в стране развивается "по плану цветных революций". "Внешний фактор", по его мнению, возник из-за того, что "власть на месте".

В связи с таким положением дел Лукашенко поручил военному командованию обеспечить территориальную целостность Белоруссии "с принятием самых жестких мер".