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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о прямом вмешательстве Запада в ситуацию в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 3 57 минут назад
«Запад намерен затащить в Белоруссию нового президента»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил обвинения странам Запада в "прямом вмешательстве" в ситуацию в стране после президентских выборов. Его заявление приводит НСН.

"Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают", — пояснил Лукашенко.

Он считает, что Запад намерен "затащить сюда (в Белоруссию) якобы нового президента". В этой связи Лукашенко усмотрел признаки "военной поддержки" протестующих со стороны НАТО.
Белорусский президент считает, что ситуация в стране развивается "по плану цветных революций". "Внешний фактор", по его мнению, возник из-за того, что "власть на месте".
В связи с таким положением дел Лукашенко поручил военному командованию обеспечить территориальную целостность Белоруссии "с принятием самых жестких мер".
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В мире , Армия , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ОБСЕ , НАТО
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