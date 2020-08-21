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В Боливии на бывшего президента Моралеса завели дело об изнасиловании 

RTVI 23 минуты назад
На Моралеса завели дело об изнасиловании
Фото: ТАСС
Министерство юстиции Боливии завело на бывшего президента Эво Моралеса уголовное дело об изнасиловании и торговле людьми. Об этом 20 августа сообщает боливийское издание El Pais.
Дело завели после публикации в СМИ фотографий Моралеса c 19-летней девушкой. Предположительно их отношения начались, когда ей было 14 лет. Бывший президент пока не прокомментировал возбуждение уголовного дела.
Замминистра юстиции Гидо Мельгар заявил, что они также расследуют роль родителей, которые якобы позволили ей путешествовать с Моралесом. Точное местонахождение девушки неизвестно. Но, по словам Мельгара, она находится в Аргентине. Срок за изнасилование в Боливии достигает шести лет тюрьмы, за торговлю людьми — 15 лет.
7 июля Комиссия прокуратуры Боливии по борьбе с коррупцией обвинила Моралеса в терроризме. В ведомстве заявили, что во время протестов он пытался организовать продовольственную блокаду и осаду городов.
Моралес был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы. Он ушел в отставку из-за массовых акций протеста, которые начались после президентских выборов. По официальным данным, победу на них с результатом 46,86% одержал Моралес. Демонстранты утверждали, что итоги были сфальсифицированы. Сейчас Моралес живет в Аргентине, где ему предоставили убежище.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Эво Моралес , Боливия
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