Привезли в коме: гибель на протестах в Белоруссии

Дочь погибшего во время протестов в Белоруссии Геннадия Шутова рассказала, что до сих пор не знает, как отец получил огнестрельное ранение. Как сообщает TUT.BY, врачи отказались рассказать его семье что-либо.

По словам Анастасии Баранчук, ее отец оказался в Брестской областной больнице 11 августа. Обстоятельства получения им ранения там не раскрыли.

«Доставлен бригадой скорой медицинской помощи в коматозном состоянии с улицы Московской, где получил, предположительно, выстрел в голову», — сообщили медики.

Через несколько дней, 13 августа, Шутова перевезли на вертолете в Минский военный госпиталь. Родственников в палату к нему не пустили.

«Врачи тоже отказывались что-либо говорить. Мы купили ему все необходимое, передали в больницу. На этом все. В сознание он не приходил», — рассказала Баранчук.

Утром 19 августа она связалась с немецкой клиникой, которая согласилась помочь семье с реабилитацией Шутова, немцы обратились в минский госпиталь, перезвонили Баранчук и сообщили, что сердце ее отца не выдержало.

В Следственном комитете Белоруссии утверждают, что 11 августа Шутов вместе с другим мужчиной напал на силовиков, вооружившись металлической трубой, и якобы попытался отобрать у них оружие. Один из силовиков воспринял действия Шутова «как реальную угрозу жизни и здоровью» и выстрелил в него «в направлении плеча», а затем «непреднамеренно» ранил в голову.

У Шутова остались пятеро детей, самому младшему из них — три года.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и четырех погибших.