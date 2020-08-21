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Белоруссия в огне. Главное

Привезли в коме: Дочь погибшего в Бресте раскрыла детали трагедии 

Мария Иванова 43 минуты назад
Привезли в коме: гибель на протестах в Белоруссии
Фото: Соцсети
Дочь погибшего во время протестов в Белоруссии Геннадия Шутова рассказала, что до сих пор не знает, как отец получил огнестрельное ранение. Как сообщает TUT.BY, врачи отказались рассказать его семье что-либо.
По словам Анастасии Баранчук, ее отец оказался в Брестской областной больнице 11 августа. Обстоятельства получения им ранения там не раскрыли.

«Доставлен бригадой скорой медицинской помощи в коматозном состоянии с улицы Московской, где получил, предположительно, выстрел в голову», — сообщили медики.

Через несколько дней, 13 августа, Шутова перевезли на вертолете в Минский военный госпиталь. Родственников в палату к нему не пустили.

«Врачи тоже отказывались что-либо говорить. Мы купили ему все необходимое, передали в больницу. На этом все. В сознание он не приходил», — рассказала Баранчук.

Утром 19 августа она связалась с немецкой клиникой, которая согласилась помочь семье с реабилитацией Шутова, немцы обратились в минский госпиталь, перезвонили Баранчук и сообщили, что сердце ее отца не выдержало.
В Следственном комитете Белоруссии утверждают, что 11 августа Шутов вместе с другим мужчиной напал на силовиков, вооружившись металлической трубой, и якобы попытался отобрать у них оружие. Один из силовиков воспринял действия Шутова «как реальную угрозу жизни и здоровью» и выстрелил в него «в направлении плеча», а затем «непреднамеренно» ранил в голову.
У Шутова остались пятеро детей, самому младшему из них — три года.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и четырех погибших.
Комментарии 4
В мире , Геннадий Шутов , СКР
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