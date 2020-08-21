По словам Лукашенко, Тихановская сама обратилась к белорусским властям о содействии переезда в Литву. При этом президент назвал своего политического соперника «нормальной женщиной, которая любит своих детей».

«Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы, она уже начала делать заявления», — отметил Лукашенко.

Тихановская уехала из Белоруссии после проведения в стране президентских выборов в ночь на 11 августа. Впоследствии политик опубликовала видеообращение, в котором призналась, что оказалась перед сложным выбором.

По ее словам, такой поступок многие белорусы не одобрят, а её саму некоторые могут даже возненавидеть. При этом Тихановская неоднозначно подчеркнула, что «дети дороже всего». Многие СМИ посчитали, что обращение политик записала под давлением. Впоследствии в Сети появились другие видео с участием Тихановской, в одном из которых она заявила, что готова возглавить государство, чтобы «страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».