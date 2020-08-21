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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко рассказал правду о бегстве Тихановской 

Павел Тиунов и ещё 12 24 минуты назад
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помогал уехать в Литву действующий глава государства Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТа. Об этом сам президент заявил на встрече с трудовыми коллективами агрокомбината «Дзержинский».
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По словам Лукашенко, Тихановская сама обратилась к белорусским властям о содействии переезда в Литву. При этом президент назвал своего политического соперника «нормальной женщиной, которая любит своих детей».

«Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы, она уже начала делать заявления», — отметил Лукашенко.

Тихановская уехала из Белоруссии после проведения в стране президентских выборов в ночь на 11 августа. Впоследствии политик опубликовала видеообращение, в котором призналась, что оказалась перед сложным выбором.
По ее словам, такой поступок многие белорусы не одобрят, а её саму некоторые могут даже возненавидеть. При этом Тихановская неоднозначно подчеркнула, что «дети дороже всего». Многие СМИ посчитали, что обращение политик записала под давлением. Впоследствии в Сети появились другие видео с участием Тихановской, в одном из которых она заявила, что готова возглавить государство, чтобы «страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».
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В мире , Видео , Политика , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , Литва
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