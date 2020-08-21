Новая звезда: Ким Чен Ын поделился с сестрой властью

Младшая сестра главы КНДР стала «де-факто вторым человеком в государстве», пишет The Guardian со ссылкой на южнокорейские спецслужбы. Согласно их данным, Ким Ё Чжон было поручено заниматься отношениями Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

Влиятельная младшая сестра правителя КНДР Ким Чен Ына фактически стала его заместителем. Ей было поручено курировать отношения страны с Южной Кореей и США , пишет The Guardian со ссылкой на данные разведки Сеула.

Ким Ё Чжон «помогает управлять режимом с благословения своего брата», утверждает член комитета по разведке южнокорейского национального собрания Ха Тэ Кеунга. По его словам, Ким передал часть полномочий сестре, которая укрепила свои позиции в рядах правящей партии после ядерного саммита 2019 года во Вьетнаме

«Суть в том, что Ким Чен Ын по-прежнему обладает абсолютной властью, но он передал чуть больше своих полномочий по сравнению с прошлым, — сказал Ха после брифинга за закрытыми дверями, проведенного национальной разведкой Южной Кореи. — Ким Ё Чжон — де-факто второй человек (в государстве. — ИноТВ)».

По его словам, глава КНДР также делегировал некоторые полномочия по принятию решений по экономической и военной политике другим высокопоставленным чиновникам. Депутат предположил, что этот шаг призван снизить давление на Кима, о болезни которого не так давно ходили слухи, и позволить ему избежать критики за провалы. Вместе с тем Ха добавил, что не существует каких-либо свидетельств о том, что Ё Чжон готовят на место действующего лидера Северной Кореи.

Южнокорейский отчет был опубликован вскоре после того, как Ким Чен Ын провёл съезд правящей партии для разработки нового пятилетнего плана развития экономики и устранения «недостатков». Он признал, что возникли «неожиданные и неизбежные проблемы в различных аспектах и ситуации в регионе, окружающем Корейский полуостров», вероятно подразумевая санкции, пандемию коронавируса и проливные дожди.

Утверждения, сделанные шпионским агентством Южной Кореи, невозможно проверить. Само ведомство заслужило «неоднозначную репутацию» за свою интерпретацию событий, происходящих в правящей элите КНДР, обращает внимание The Guardian.

Между тем некоторые СМИ отметили отсутствие Ким Ё Чжон на нескольких недавних встречах на высоком уровне. В том числе на пленарном заседании правящей партии в среду, что породило слухи о её возможном понижении в должности.

Тем не менее существуют свидетельства её «восхождения внутри династического режима». В марте она сделала свое первое публичное заявление, назвав протесты Сеула против военных учений КНДР «лаем испуганной собаки».