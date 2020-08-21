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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о попытке Запада использовать Белоруссию против России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 18 минут назад
«Запад нас решил подтянуть против России»
Фото: РИА Новости
Западные страны пытаются использовать Белоруссию против России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — цитирует БелТА главу государства.

Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают».

«Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что в ближайшие дни «решит проблему» с ситуацией в Белоруссии.

«В Минске, еще где-то, кому-то ситуация не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил он.

Президент добавил, что провел встречу с руководителями правоохранительных структур Белоруссии. По его словам, «они свою страну никому отдавать не собираются».
Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.
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Комментарии 17
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд" , США
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