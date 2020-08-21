Заявление белорусского лидера прозвучало на встрече с трудовыми коллективами агрокомбината «Дзержинский». Лукашенко, обращаясь к рабочим, намекнул на то, что знает об оплате участия в митингах.

«Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем», — отметил президент.

Он подчеркнул, что ситуация в Белоруссии далеко не катастрофичная. По его словам, в большинстве своем протестующих удалось образумить. Отдельные очаги сопротивления остались в Минске, добавил Лукашенко.

«Это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заверил собравшихся национальный лидер.

Sputnik Беларусь сообщает , что на той же встрече Александр Лукашенко заявил, что за «заварушкой» в Белоруссии стоят США.

По его словам, под Варшавой действует специальный центр, о работе которого прекрасно осведомлены белорусские силовики.