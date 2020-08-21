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Белоруссия в огне. Главное

«Планируют это все США»: Лукашенко о протестах 

Павел Тиунов 1 час назад
Ситуация с протестами в Белоруссии разрешится в ближайшие дни, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в Минске еще остались очаги сопротивления, но ситуация несложная, сообщает агентство БелТа.
Заявление белорусского лидера прозвучало на встрече с трудовыми коллективами агрокомбината «Дзержинский». Лукашенко, обращаясь к рабочим, намекнул на то, что знает об оплате участия в митингах.

«Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем», — отметил президент.

Он подчеркнул, что ситуация в Белоруссии далеко не катастрофичная. По его словам, в большинстве своем протестующих удалось образумить. Отдельные очаги сопротивления остались в Минске, добавил Лукашенко.

«Это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заверил собравшихся национальный лидер.

Sputnik Беларусь сообщает, что на той же встрече Александр Лукашенко заявил, что за «заварушкой» в Белоруссии стоят США.
По его словам, под Варшавой действует специальный центр, о работе которого прекрасно осведомлены белорусские силовики.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают», — пояснил президент.

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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Минск , США
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