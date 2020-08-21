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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко: бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
«Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» высказался о забастовках в стране.
Президенту доложили, что на агрокомбинате работает более четырех тысяч человек, протестующих здесь нет.

«Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве.
Как отметил Лукашенко, он приехал на агрокомбинат, чтобы «отдохнуть душой» и узнать, в каком направлении намерено развиваться предприятие.
Ранее Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
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