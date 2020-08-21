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Белоруссия в огне. Главное

Жители Минска начали скупать валюту

ТАССиещё 3
1 час назад
Комментарии6
Ситуация в Минске утром в пятницу в целом спокойная, однако у пунктов обмена валюты наблюдается ажиотаж.
Белорусы массово бросились скупать валюту
Фото: ReutersReuters
Как передает корреспондент ТАСС, люди активно скупают доллары. "Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает", - говорят минчане возле обменников.
Движение транспорта на центральных улицах не перекрыто, но ограничения наблюдаются у Следственного комитета, куда вызваны члены президиума Координационного совета оппозиции.
Магазины и кафе работают. Усиленных нарядов милиции не наблюдается. Интернет и телефонная связь функционируют нормально.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Комментарии6
В мире,Политика,СНГ,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,СКР,Минск,
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