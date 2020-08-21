Белорусы массово бросились скупать валюту

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко
. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская
, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.