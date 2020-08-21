Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Европарламенте соберутся на внеочередное заседание по Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
ЕС анонсировал внеочередное заседание по Белоруссии
Фото: Reuters
Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа соберется на внеочередное заседание по Белоруссии, сообщается на сайте парламента.

"Внеочередное заседание 25 августа 2020 года с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск), посвященное Белоруссии", — говорится в повестке.

Отмечается, что встреча продет по видео.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Газета.Ru: последние новости
Цепкало заявил, что НАТО не должна нести угрозы другим странам из Белоруссии Цепкало заявил, что НАТО не должна нести угрозы другим странам из Белоруссии В Кремле прокомментировали ситуацию с Навальным В Кремле прокомментировали ситуацию с Навальным Тихановская призвала рабочих усилить забастовки в Белоруссии Тихановская призвала рабочих усилить забастовки в Белоруссии
В мире , Европарламент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Криминальный мир готовится к войне
Криминальный мир готовится к войне
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Видео
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение