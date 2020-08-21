ЕС анонсировал внеочередное заседание по Белоруссии

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа соберется на внеочередное заседание по Белоруссии , сообщается на сайте парламента.

"Внеочередное заседание 25 августа 2020 года с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск), посвященное Белоруссии", — говорится в повестке.

Отмечается, что встреча продет по видео.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовке присоединились и рабочие Минского автозавода.