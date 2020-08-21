Белорусский парламент обратился к ЕС 

Председатель белорусского Совета Республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей (нижняя палата) Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов всех государств — членов Евросоюза , в котором заявили о неприемлемости вмешательства в дела республики. Об этом сообщается на сайте Совета Республики.

«Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам права», — говорится в сообщении.

Кочанова и Андрейченко заявили о необходимости «объективно и без эмоций» разобраться в том, что происходит сегодня в Белоруссии. Коллег из парламентов ЕС они призвали посодействовать в формировании «объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси».

В послании представители белорусского парламента подчеркнули, что выборы президента в республике прошли «в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь».

«Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», — заявили в пресс-службе верхней палаты парламента.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Как сообщало издание «Sputnik Беларусь», белорусские правоохранители осуществляли разгон протестующих в том числе с применением свето-шумовых гранат и резиновых пуль. 19 августа Минздрав Белоруссии сообщил о смерти третьего участника протестных акций, который получил огнестрельное ранение в ходе разгона протестных акций в Минске.

17 августа доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета по «трансферу власти». По словам Лукашенко, так называемый оппозиционный штаб белорусский оппозиции выступает, в частности, за выход Белоруссии из Союзного государства, передавало «БелТА».