Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белорусский парламент обратился к ЕС 

Rambler News Service 43 минуты назад
Белорусский парламент обратился к ЕС
Фото: РИА Новости
Председатель белорусского Совета Республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей (нижняя палата) Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов всех государств — членов Евросоюза, в котором заявили о неприемлемости вмешательства в дела республики. Об этом сообщается на сайте Совета Республики.

«Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам права», — говорится в сообщении.

Кочанова и Андрейченко заявили о необходимости «объективно и без эмоций» разобраться в том, что происходит сегодня в Белоруссии. Коллег из парламентов ЕС они призвали посодействовать в формировании «объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси».
В послании представители белорусского парламента подчеркнули, что выборы президента в республике прошли «в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь».

«Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», — заявили в пресс-службе верхней палаты парламента.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Как сообщало издание «Sputnik Беларусь», белорусские правоохранители осуществляли разгон протестующих в том числе с применением свето-шумовых гранат и резиновых пуль. 19 августа Минздрав Белоруссии сообщил о смерти третьего участника протестных акций, который получил огнестрельное ранение в ходе разгона протестных акций в Минске.
17 августа доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала предварительный состав Координационного совета по «трансферу власти». По словам Лукашенко, так называемый оппозиционный штаб белорусский оппозиции выступает, в частности, за выход Белоруссии из Союзного государства, передавало «БелТА».
19 августа состоялся экстренный саммит лидеров ЕС по ситуации в Белоруссии. По итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признает результаты выборов в Белоруссии и введет санкции в отношении тех, кто ответственен за их фальсификацию и за насилие над протестующими.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Rambler News Service: последние новости
Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Тихановская обратилась к белорусским рабочим Тихановская обратилась к белорусским рабочим Зеленский заявил о неспособности Украины создать вакцину от коронавируса Зеленский заявил о неспособности Украины создать вакцину от коронавируса
Комментарии
В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Шарль Мишель , Владимир Андрейченко , Наталья Кочанова , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , ЕС , Европейский совет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предположительный диагноз Навального сообщили его жене
Предположительный диагноз Навального сообщили его жене
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Назван предварительный диагноз Навального
Назван предварительный диагноз Навального
Видео
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение