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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко пригрозил бастующим сотрудникам «Беларуськалия» 

News.ru и ещё 18 22 часа назад
Лукашенко пригрозил бастующим украинцами
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с коллективом агрокомбината «Дзержинский». На ней он заявил о вероятной замене бастующих сотрудников «Беларуськалия» на украинских шахтёров.
Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтёры. Их море — безработных, — цитирует сообщение «Интерфакс-запад».
Забастовки на «Беларуськалии» начались 17 августа 2020 года. Об остановке всех шахт предприятия сообщили СМИ республики. Работники требовали освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия. Также они заявили о необходимости признания недействительными презедентских выборов в Белоруссии.
Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит. Не могу сказать численность бастующих, — заявил пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас.
Ранее NEWS.ru писал о том, что активист стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Кунделевич был задержан спецслужбами Белоруссии, но сумел сбежать через открытую форточку в туалете. На данный момент он находится на Украине.
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В мире , Александр Лукашенко , Солигорск
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