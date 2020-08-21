Лукашенко пригрозил бастующим украинцами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил рабочим «Беларуськалия», объявившим забастовку, сообщает «БелТА». По его словам, сейчас в мире царит безработица, поэтому найти сотрудникам замену не составит труда.

«Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — сказал Лукашенко. Кроме того, он подчеркнул, что намерен проводить «жесткую политику, чтобы стабилизировать обстановку в стране».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Лукашенко ответил Макрону на предложение о посредничестве. По словам главы Белоруссии, во Франции «ой какая обстановка».

Сообщение Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".