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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине 

Общественная служба новостей и ещё 5 32 минуты назад
Лукашенко пригрозил бастующим украинцами
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил рабочим «Беларуськалия», объявившим забастовку, сообщает «БелТА». По его словам, сейчас в мире царит безработица, поэтому найти сотрудникам замену не составит труда.

«Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — сказал Лукашенко. Кроме того, он подчеркнул, что намерен проводить «жесткую политику, чтобы стабилизировать обстановку в стране».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Лукашенко ответил Макрону на предложение о посредничестве. По словам главы Белоруссии, во Франции «ой какая обстановка».
Сообщение Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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