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Белоруссия в огне. Главное

Цепкало заявил, что белорусской оппозиции не удалось добиться своих целей 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Оппозиция Белоруссии признала поражение
Фото: ТАСС
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиции не удалось добиться ряда поставленных ранее целей. Об этом он сказал на пресс-конференции в YouTube в пятницу из Варшавы.

"К сожалению, так сложилось, что нам пришлось покинуть Беларусь. Причины всем вам хорошо известны. Мы пытались сконцентрироваться на зарубежном информационном поле, задача стояла прежде всего убедить общественность, и западноевропейскую, и российскую, рассказать им, что происходит в республике, и чтобы в республике режим прекратил свое существование, и в стране смогли бы пройти нормальные, достойные демократические выборы", — сказал он.

Этого сделать не удалось, продолжил Цепкало. По его словам, надо было, чтобы "Запад не допустил ошибку, и не просто как раньше посчитал выборы недемократичными и не соответствующими международным стандартам, а чтобы он [Запад] признал Тихановскую в качестве президента и чтобы не признал Лукашенко, и в идеале объявить его [Лукашенко] персоной нон грата в республике Беларусь".
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Комментарии 15
В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Валерий Цепкало , Варшава
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