США согласились на переговоры с Россией без Китая

"Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору", — говорится в публикации.