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США отказались от требования участия Китая в переговорах с Россией по разоружению 

ТАСС и ещё 1 38 минут назад
США согласились на переговоры с Россией без Китая
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты отказались от своего требования участия Китая в нынешних переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщил в четверг вечером вашингтонский новостной портал Axios, с корреспондентом которого побеседовал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам новой встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

"Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору", — говорится в публикации.

Этот вывод подкрепляется признанием самого Биллингсли: "Произошел сдвиг".
Как утверждает спецпредставитель американского лидера, он представил Рябкову в австрийской столице условия заключения договоренности на основании "ясного мандата", сформулированного для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом. С точки зрения работающего в структуре Госдепартамента США Биллингсли, в настоящее время "мяч на стороне поля России".
По словам американского дипломата, власти США испытывают "двойственные" чувства относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-3). США готовы согласиться на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки будущей, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов, заявил Биллингсли. При этом он подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов России и США, но и охватывать Китай.
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Комментарии
В мире , Армия , Оружие , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , Госдеп США , Вена , Китай , США
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