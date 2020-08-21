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В Японии чиновника уволили из-за наличия высшего образования 

Lenta.ru 1 час назад
В Японии чиновника уволили из-за наличия образования
Фото: Reuters
В мэрии японского города Кобе чиновника уволили из-за наличия высшего образования. Об этом пишет Asahi Shimbun.
48-летний мужчина работал в бюро гидротехнических сооружений с 1996 года. Поводом для увольнения стало то, что он скрыл свое высшее образование — вакансия была предназначена только для выпускников средней школы. Правда вскрылась после появления анонимного доноса в марте этого года.
В свое оправдание чиновник заявил, что не думал, что наличие диплома могло стать препятствием для получения должности. В 2006 году в Кобе прошла чистка сотрудников за ложные данные в резюме, тогда мужчина не воспользовался правом «легализоваться» и подтвердил, что высшим образованием не обладает.
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В мире , Азия , Кобе , Япония
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