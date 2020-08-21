Трамп рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном

Такое заявление хозяин Белого дома сделал, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что если бы у власти в США оставались демократы, то «была бы война» с КНДР, передаёт РИА Новости.

Мы бы потеряли 25-30 миллионов — они этого вам не расскажут. В Сеуле живет 30 миллионов, и он рядом с линией огня артиллерии, — сказал Трамп.

Президент Соединённых Штатов отдельно отметил, что не видит «ничего ужасного» в том, что находится в нормальных отношениях с властью Северной Кореи.

У меня хорошие отношения с ним… Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет, — добавил политик.

Трамп и Ким Чен Ын трижды проводили личные встречи, но не достигли договорённостей относительно денуклеаризации Корейского полуострова.