Зарубежные издания сообщают о первой жертве вспышки лихорадки Западного Нила в Испании . Так, в провинции Севилья от вируса скончался 77-летний мужчина. Он проживал в населенной пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Известно, что врачи боролись за его жизнь несколько дней. Однако побороть вирус не получилось. Сейчас в регионе зафиксирована вспышка заболевания. На данный момент заболевание есть у 35 человек. На госпитализации находятся 22 человека. Уточняется, что вирус лихорадки Западного Нила передается чаще всего от комаров, пишет Life.

«ФедералПресс» напоминает, что в некоторых европейских странах, среди которых и Испания, зафиксировали резкое увеличение новых случаев коронавируса.