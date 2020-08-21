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В Испании зафиксирована первая смерть от лихорадки Западного Нила 

РИА «ФедералПресс» и ещё 4 2 часа назад
Зарубежные издания сообщают о первой жертве вспышки лихорадки Западного Нила в Испании. Так, в провинции Севилья от вируса скончался 77-летний мужчина. Он проживал в населенной пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.
Известно, что врачи боролись за его жизнь несколько дней. Однако побороть вирус не получилось. Сейчас в регионе зафиксирована вспышка заболевания. На данный момент заболевание есть у 35 человек. На госпитализации находятся 22 человека. Уточняется, что вирус лихорадки Западного Нила передается чаще всего от комаров, пишет Life.
«ФедералПресс» напоминает, что в некоторых европейских странах, среди которых и Испания, зафиксировали резкое увеличение новых случаев коронавируса.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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В мире , Видео , ФедералПресс , Испания , Севилья
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