Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза
Фото: Reuters
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя выделение Евросоюзом 53 миллионов евро помощи для белорусского народа, заявил, что удивился, так как это не очень щедро.
Еврокомиссия от имени ЕС планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдет на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро", — сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.

При этом он добавил, что не видит смысла в принципе комментировать решение Еврокомиссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Последние новости
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Комментарии 2
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Роман Головченко , Александр Лукашенко , ЕС , Еврокомиссия , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение