Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза 

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя выделение Евросоюзом 53 миллионов евро помощи для белорусского народа, заявил, что удивился, так как это не очень щедро.
Еврокомиссия от имени ЕС планирует выделить дополнительные 53 миллиона евро помощи для белорусского народа, из них 1 миллион пойдет на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро", — сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
При этом он добавил, что не видит смысла в принципе комментировать решение Еврокомиссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.