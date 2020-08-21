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Белоруссия в огне. Главное

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн 

RT на русском и ещё 1 10 минут назад
Власти Белоруссии отреагировали на помощь ЕС
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн помощи белорусскому народу.
По словам главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова 100 и больше миллионов евро» на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
Головченко также заявил, что Украина получила на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 «порядка €1 млрд».

«Здесь это (ситуация в Белоруссии. — RT) преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 миллиона», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.
Она уточнила, что €2 млн евро будет направлено «жертвам репрессий и насилия», €1 млн на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ» и €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Роман Головченко , ЕС , Еврокомиссия , Молдова
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