Власти Белоруссии отреагировали на помощь ЕС

По словам главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова 100 и больше миллионов евро» на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.

Головченко также заявил, что Украина получила на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 «порядка €1 млрд».

«Здесь это (ситуация в Белоруссии. — RT) преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 миллиона», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.

Она уточнила, что €2 млн евро будет направлено «жертвам репрессий и насилия», €1 млн на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ» и €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.