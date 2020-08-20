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США предсказали атомный кризис 

Lenta.ru 1 час назад
США предсказали атомный кризис
Фото: David McNew / Getty Images
Аналитики рейтингового агентства Moody’s предсказали возможный атомный кризис в США, пишет Bloomberg. Причина — в глобальном изменении климата, которое в обозримом будущем может привести к всплескам жары и наводнениям.
Авторы исследования проанализировали текущую ситуацию на 57 атомных электростанциях (АЭС) США, в частности, степень их готовности к возможным климатическим угрозам в ближайшие 20 лет. Большая часть предприятий оказалась не готова к сильной жаре и засухе, которые станут следствием глобального потепления. Они могут столкнуться с дефицитом воды, необходимой для охлаждения реакторов. Некоторые АЭС также рискуют пострадать от наводнений из-за разлива рек.
Главная проблема, по мнению специалистов, заключается не в недостаточной технической оснащенности АЭС, а в том, что климатические перемены происходят слишком быстро, вследствие чего прежние стандарты устаревают быстрее предполагаемого, а срок службы станций сокращается.
Несмотря на имеющиеся проблемы, большинство станций способны выдержать растущую нагрузку в ближайшем будущем, пишут авторы. Но уже в среднесрочной перспективе ситуация кардинально изменится, и чтобы избежать катастрофических последствий, собственникам АЭС придется инвестировать в модернизацию. Это в свою очередь повлечет дополнительные расходы и увеличит кредитную нагрузку.
Еще одной тревожной тенденцией аналитики называют отсутствие адекватных мер со стороны руководства станций за последние годы. В 2011-м, после аварии на японской АЭС в Фукусиме, власти США потребовали провести внутреннюю проверку на предмет готовности к катаклизмам. Тогда неудовлетворительные результаты показали 54 из 60 станций, и с тех пор ситуаций не изменилась в лучшую сторону. Между тем, на атомную генерацию приходится около 20 процентов электроснабжения в стране.
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Комментарии
В мире , Наука и техника , США , Bloomberg
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