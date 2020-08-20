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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский назвал бредом сообщения о «сливе» операции по захвату «вагнеровцев» 

Lenta.ru 1 час назад
«Бред»: Зеленский о «сливе» операции по захвату «вагнеровцев»
Фото: AP
Президент Украины Владимир Зеленский назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, передает «ЛIГА. Новости».

«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», — заявил украинский лидер.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.
7 августа «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что арест россиян в Белоруссии оказался провокацией спецслужб Украины. А 19 августа главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за Офиса президента Зеленского.
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Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Юрий Бутусов , СБУ , Комсомольская правда
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