«Бред»: Зеленский о «сливе» операции по захвату «вагнеровцев»

«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», — заявил украинский лидер.