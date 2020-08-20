Гейтс напомнил о забытой из-за COVID-19 болезни

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.