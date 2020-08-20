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Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни 

РИА Новости и ещё 2 52 минуты назад
Гейтс напомнил о забытой из-за COVID-19 болезни
Фото: Reuters
Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.
Он отметил, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с COVID-19.

"Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", — написал Гейтс.

По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией.

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", — говорится в его статье.

Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу ВОЗ, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.

"Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии. Мир должен позволить этим странам заниматься и тем, и другим", — подчеркнул он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Другое , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft
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