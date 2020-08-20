Макрон готов дать убежище Навальному

"По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался, — заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. — Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией. Мы с канцлером [Меркель] обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким, по части медицины, убежища и защиты".

"Разумеется, важно, чтобы стали известны все обстоятельства произошедшего, мы крайне бдительно будем следить за расследованием", — заключил Макрон.