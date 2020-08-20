Задержан лидер стачкома МАЗа

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Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

"Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что позже будут сообщены подробности.

Белоруссии , где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов . По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.