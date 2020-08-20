Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа 

ТАСС и ещё 6 53 минуты назад
Задержан лидер стачкома МАЗа
Фото: Reuters
Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома (ГУВД).

"Евгений Бохвалов задержан, мы это подтверждаем, обстоятельства выясняются", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что позже будут сообщены подробности.
В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.
По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты голосования. Работники крупных предприятий выражали недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков. Оппозиция призывает к забастовкам. Часть работников МАЗа присоединилась к забастовке.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
ТАСС: последние новости
Меркель заявила, что ситуация вокруг Навального должна быть "быстро прояснена" Меркель заявила, что ситуация вокруг Навального должна быть "быстро прояснена" Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг находящегося в реанимации Навального Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг находящегося в реанимации Навального Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье Макрон подтвердил готовность оказать помощь Навальному и его семье
Комментарии 3
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального
Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение