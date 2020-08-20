В Белоруссии завели дело на лидеров оппозиции

Создание Координационного совета белорусской оппозиции привело к уголовному делу. В Генпрокуратуре страны уверены, что члены совета призывают к захвату власти, чем угрожают национальной безопасности. В КС отмечают, что ничем противозаконным не занимаются — лишь выступают посредниками между властью и гражданами.

Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело из-за создания Координационного совета трансфера власти. Об этом заявил глава ведомства Александр Конюк

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — цитирует Конюка агентство Sputnik Беларусь.

По статье о «Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» белорусы могут получить до пяти лет лишения свободы. Генпрокурор Белоруссии отметил, что деятельность совета не предусмотрена законом, поэтому она является неконституционной.

«Группой граждан Беларуси 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого, в том числе, заявлена организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства», — подчеркнул Конюк.

По его словам, некоторые члены совета поняли «незаконность своих действий» и вышли из состава организации. Они также заявили о том, что не согласны с «целями его деятельности».

Конюк отдельно подчеркнул направленность деятельности Координационного совета. «Создание и деятельность подобного органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда безопасности Республики Беларусь», — уверен генпрокурор.

В президиуме Координационного совета оппозиции отметили, что цель у организации другая. «Совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания», — сказал в комментарии РИА «Новости» член президиума КС Сергей Дылевский. Он подтвердил в разговоре с агентством, что из совета несколько человек вышли из-за возникших рисков. По его словам, этот выход не носил массового характера.

В комментарии «Еврорадио» представители президиума совета подчеркнули, что члены КС «не распространяли призывы к захвату госвласти». Кроме того, они не выступали за «насильственное изменение конституционного строя Беларуси, или измену государству, или совершение акта терроризма, или диверсию, или совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности».

Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек. Задачей совета оппозиции станет обеспечение трансфера власти. в президиум вошли семь членов совета.

Инициатором создания Координационного совета выступила основная соперница нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская . О необходимости такого совета она заявила 14 августа после того, как ЦИК опубликовал итоги голосования на выборах главы республики.

Согласно официальным результатам, победу одержал Лукашенко. За него проголосовали 80,1%, за Тихановскую — всего 10,1%. Оппозиция выразила несогласие с такими итогами выборов. Еще вечером 9 августа (тогда стали известны идентичные предварительные результаты) по всей стране прошли акции протеста. На них белорусы требовали пересчета голосов или перевыборов.

Первые манифестации жестоко подавлялись правоохранителями республики. Были задержаны порядка 6,7 тыс. человек, среди них были и журналисты. После стычек в сети стали появляться фотографии митингующих, на которых были видны следы от избиений. Жертвами мирных акций протеста, только по официальным данным МВД Белоруссии, стали как минимум три человека: жители Минска и Гомеля. Первого, предварительно, застрелили белорусские силовики во второй день митингов. Второй погибший умер в больнице. Его госпитализировали с тяжелыми травмами из ИВС. Третий погибший находился на проезжей части, когда на него наехал автомобиль. Кроме того, по данным портала tut.by, накануне скончался четвертый участник протеста. Речь идет о 43-летнем жителе Бреста Геннадии Шутове , участвовавшем в протестных акциях и получившим огнестрельное ранение в голову.

В настоящее время митинги проходят мирно, без столкновений протестующих с правоохранителями. Но из-за реакции властей на первые выступления оппозиции ЕС решил ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над демонстрантами.

Помимо уличных акций, белорусы также стали устраивать забастовки на производствах. На нескольких ведущих предприятиях страны была приостановлена деятельность из-за протестов рабочих. После этого Лукашенко призвал руководство заводов поговорить с подчиненными и донести до них, что они могут быть уволены из-за того, что тормозят работу производства.