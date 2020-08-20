Зеленского проверили на смелость

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Хортица в Запорожской области. Артисты из группы «Сечевые казаки» проверили его на смелость.

Как сообщает газета «Комсомольская правда», 19 августа Зеленскому артисты группы «Сечевые казаки» продемонстрировали мастерство применения различного оружия. Кроме того, они предложили президенту пройти проверку на смелость и тот согласился.

Артист в образе запорожского казака положил на ладонь президента огурец и наотмашь разрубил его. Отмечается, что зрители поаплодировали главе государства за храбрость, а артистам — за мастерство.

Как писал NEWS.ru, на Украине прошли съёмки короткометражного фильма, рассказывающего о казаках-геях на Запорожской Сечи. Картина получила название «Главная крепость Сечи».

Фильм основан на случае, произошедшем в 2013 году, когда группа мужчин объединилась в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков.