Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Украинские казаки проверили Зеленского на смелость 

News.ru 50 минут назад
Зеленского проверили на смелость
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Хортица в Запорожской области. Артисты из группы «Сечевые казаки» проверили его на смелость.
Как сообщает газета «Комсомольская правда», 19 августа Зеленскому артисты группы «Сечевые казаки» продемонстрировали мастерство применения различного оружия. Кроме того, они предложили президенту пройти проверку на смелость и тот согласился.
Артист в образе запорожского казака положил на ладонь президента огурец и наотмашь разрубил его. Отмечается, что зрители поаплодировали главе государства за храбрость, а артистам — за мастерство.
Как писал NEWS.ru, на Украине прошли съёмки короткометражного фильма, рассказывающего о казаках-геях на Запорожской Сечи. Картина получила название «Главная крепость Сечи».
Фильм основан на случае, произошедшем в 2013 году, когда группа мужчин объединилась в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
News.ru: последние новости
Песков опроверг сообщения о военной помощи РФ Белоруссии Песков опроверг сообщения о военной помощи РФ Белоруссии Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море В Госдуме оценили новый план Зеленского по «возвращению» Крыма В Госдуме оценили новый план Зеленского по «возвращению» Крыма
Комментарии 7
В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
IQ, как у орангутана: Симоньян оскорбила Тихановскую
IQ, как у орангутана: Симоньян оскорбила Тихановскую
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение