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Белоруссия в огне. Главное

В Минске появились «цепи солидарности» с властью 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Цепи солидарности» с властью появились в Минске
Фото: ТАСС
Группы людей по 20-30 человек выстроились в четверг на улицах Минска в так называемые цепи солидарности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как передает корреспондент ТАСС, группы людей разных возрастных категорий с флагами Белоруссии образовали живые цепи на площади Независимости и площади Победы. Они также перемещаются по центральным улица Минска, встречая по пути "цепи солидарности" с оппозицией. Конфликтов пока не происходит.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты выборов.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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