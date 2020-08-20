«Цепи солидарности» с властью появились в Минске

Александром Лукашенко. Группы людей по 20-30 человек выстроились в четверг на улицах Минска в так называемые цепи солидарности с президентом Белоруссии

Как передает корреспондент ТАСС, группы людей разных возрастных категорий с флагами Белоруссии образовали живые цепи на площади Независимости и площади Победы. Они также перемещаются по центральным улица Минска, встречая по пути "цепи солидарности" с оппозицией. Конфликтов пока не происходит.