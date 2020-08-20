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Вашингтон призывает Минск вести диалог с координационным советом белорусской оппозиции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и целостность республики, а также право граждан выбирать лидеров без вмешательства со стороны, передает РИА «Новости».

Госсекретарь добавил, что Минску стоит принять предложение ОБСЕ о диалоге с участием всех заинтересованных сторон.

В четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом . В беседе Макей поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Белоруссии.

Ранее Помпео заявлял, что американская сторона приветствует освобождение задержанных в Белоруссии, «но этого недостаточно». Он подчеркивал, что США не считают прошедшие выборы президента республики честными.