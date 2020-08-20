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Белоруссия в огне. Главное

Пока вы не уснули: жестокое убийство вора в законе ударит по Уралу 

Сергей Василенок 40 минут назад
Пока вы не уснули: жестокое убийство авторитета ударит по РФ
Фото: depositphotos.com
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В Кремле сделали заявление по ситуации с Навальным

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле желают оппозиционеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления, к его лечению привлечены лучшие врачи.
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Уралу предрекли «воровской передел»

В Свердловской области местный криминалитет готовится к переделу «воровской власти» после жестокого убийства вора в законе 47-летнего Надира Салифова, известного по кличке Лоту Гули, сообщил источник в правоохранительных органах. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина. На место Гули метят три вора в законе.
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Южная Корея заявила о «возмездии» России

Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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Ситуация в Белоруссии меняется в пользу Лукашенко

Европейские политики ведут себя осторожно и открыто не поддерживают акции протеста в Белоруссии, поскольку не верят, что оппозиция может свергнуть режим Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, в сложившихся условиях европейцам гораздо важнее сохранить влияние, которое они оказывают на белорусского президента, нежели окончательно оттолкнуть его в сторону России.
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Обгоняя инфляцию: как выросли пенсии за год

Неработающие пенсионеры в России на текущий момент в среднем получают 16 тысяч 492 рубля — это на 1 тысячу 10 рублей больше, чем год назад. Увеличить выплаты пообещали и работающим пенсионерам. По прогнозам Миндруда, пенсии будут расти до 2024 года, а затем меняться в зависимости от доходов ПФР, который находится в поиске дополнительных источников.
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Решена судьба 1 сентября в российских школах

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, система дистанционного обучения не сможет заменит традиционную систему. Кравцов в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в регионах России подчеркнул, что Минпросвещения не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными.
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Адвокат: Ефремова не было за рулем в момент ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что его подзащитный не находился за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в момент смертельной аварии на Садовом кольце в Москве. Он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова и опросил его под протокол.
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«170 тысяч американцев мертвы»: Обама обвинил Трампа

170 тыс. американцев, заразившихся коронавирусом, умерли в результате непрофессионализма президента США Дональда Трампа, считает его предшественник на этом посту Барак Обама. Он раскритиковал действия Трампа как главы государства и выступил в поддержку кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена.
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Украина развязала войну на территории России

Украинские спецслужбы ведут скрытую войну против ополченцев самопровозглашенных народных республик на территории России, сообщает газета «Взгляд». Поводом к такому заявлению стала очередная попытка насильно вывезти одного из лидеров ополчения Донбасса из РФ.
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Правила выдачи справок водителям изменили

Минздрав не будет вводить обязательные тесты на алкоголизм для получающих права водителей. Согласно финальной редакции приказа Минздрава о новом порядке получения медсправок, обязательное "определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" будет отменено.
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В мире , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Надир Салифов , Алексей Навальный , Барак Обама , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Министерство обороны , Минздрав РФ , Пенсионный фонд РФ , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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