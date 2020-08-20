Пока вы не уснули: жестокое убийство авторитета ударит по РФ

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле желают оппозиционеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления, к его лечению привлечены лучшие врачи.
В Свердловской области местный криминалитет готовится к переделу «воровской власти» после жестокого убийства вора в законе 47-летнего Надира Салифова, известного по кличке Лоту Гули, сообщил источник в правоохранительных органах. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина. На место Гули метят три вора в законе.
Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Европейские политики ведут себя осторожно и открыто не поддерживают акции протеста в Белоруссии, поскольку не верят, что оппозиция может свергнуть режим Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, в сложившихся условиях европейцам гораздо важнее сохранить влияние, которое они оказывают на белорусского президента, нежели окончательно оттолкнуть его в сторону России.
Неработающие пенсионеры в России на текущий момент в среднем получают 16 тысяч 492 рубля — это на 1 тысячу 10 рублей больше, чем год назад. Увеличить выплаты пообещали и работающим пенсионерам. По прогнозам Миндруда, пенсии будут расти до 2024 года, а затем меняться в зависимости от доходов ПФР, который находится в поиске дополнительных источников.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, система дистанционного обучения не сможет заменит традиционную систему. Кравцов в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в регионах России подчеркнул, что Минпросвещения не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что его подзащитный не находился за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в момент смертельной аварии на Садовом кольце в Москве. Он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова и опросил его под протокол.
170 тыс. американцев, заразившихся коронавирусом, умерли в результате непрофессионализма президента США Дональда Трампа, считает его предшественник на этом посту Барак Обама. Он раскритиковал действия Трампа как главы государства и выступил в поддержку кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена.
Украинские спецслужбы ведут скрытую войну против ополченцев самопровозглашенных народных республик на территории России, сообщает газета «Взгляд». Поводом к такому заявлению стала очередная попытка насильно вывезти одного из лидеров ополчения Донбасса из РФ.
Минздрав не будет вводить обязательные тесты на алкоголизм для получающих права водителей. Согласно финальной редакции приказа Минздрава о новом порядке получения медсправок, обязательное "определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" будет отменено.