Пока вы не уснули: жестокое убийство авторитета ударит по РФ

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле желают оппозиционеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления, к его лечению привлечены лучшие врачи.

В Свердловской области местный криминалитет готовится к переделу «воровской власти» после жестокого убийства вора в законе 47-летнего Надира Салифова , известного по кличке Лоту Гули, сообщил источник в правоохранительных органах . После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина. На место Гули метят три вора в законе.

Южная Корея обвинила Россию в нарушении своей односторонней зоны опознавания ПВО. В оборонном ведомстве страны заявили, что инцидент произошёл в Японском море с участием шести российских военных самолётов, в том числе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Европейские политики ведут себя осторожно и открыто не поддерживают акции протеста в Белоруссии, поскольку не верят, что оппозиция может свергнуть режим Александра Лукашенко . По мнению аналитиков, в сложившихся условиях европейцам гораздо важнее сохранить влияние, которое они оказывают на белорусского президента, нежели окончательно оттолкнуть его в сторону России.

Неработающие пенсионеры в России на текущий момент в среднем получают 16 тысяч 492 рубля — это на 1 тысячу 10 рублей больше, чем год назад. Увеличить выплаты пообещали и работающим пенсионерам. По прогнозам Миндруда, пенсии будут расти до 2024 года, а затем меняться в зависимости от доходов ПФР , который находится в поиске дополнительных источников.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, система дистанционного обучения не сможет заменит традиционную систему. Кравцов в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в регионах России подчеркнул, что Минпросвещения не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что его подзащитный не находился за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee в момент смертельной аварии на Садовом кольце в Москве. Он нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова и опросил его под протокол.

170 тыс. американцев, заразившихся коронавирусом, умерли в результате непрофессионализма президента США Дональда Трампа, считает его предшественник на этом посту Барак Обама. Он раскритиковал действия Трампа как главы государства и выступил в поддержку кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена

Украинские спецслужбы ведут скрытую войну против ополченцев самопровозглашенных народных республик на территории России, сообщает газета «Взгляд». Поводом к такому заявлению стала очередная попытка насильно вывезти одного из лидеров ополчения Донбасса из РФ.