Зеленский не теряет надежды вернуть Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал утопией новый план украинского президента по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее". Заявление опубликовано на официальном интернет-представительстве главы государства.

"Очередной план Зеленского по возвращению полуострова — не что иное, как утопия. Крымчан мало волнует, какие преобразования планируются в Херсонской области, которой никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом. Как бы не вышло наоборот, что Херсонщина, видя как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию не из-за материальных благ и выгод, а по своим убеждениям, в то время как "беспредел, безвластие и ложь украинских политиков только ускорили этот процесс". "Крымчане всегда исторически и ментально были частью России. Мы родиной в отличие от украинских властей не торгуем и за сало не продаемся", — сказал Гемпель.