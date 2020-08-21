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Белоруссия в огне. Главное

Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским 

Lenta.ru и ещё 10 17 минут назад
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Фото: РИА Новости
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается назвать Крым частью Украины, так как это может навредить всему протестному движению в республике. Об этом в эфире 5 канала заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council Франак Вячорка.

«Пропаганда [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и России говорят, что Тихановская прозападная, пропольская, проамериканская. И, чтобы как-то дистанцироваться от этой репутации, она должна делать шаги, в том числе пророссийские, чтобы не создавать негативного восприятия среди тех, кто не за Евросоюз», — объяснил он.

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Вячорка предположил, что если бы Тихановская открыто признала Крым украинским, она сразу потеряла много сторонников в Белоруссии.

«И поэтому не надо от нее ждать геополитических курсов или программ — не для этого она пошла на выборы и стала лидером оппозиции», — заключил эксперт.

В конце июля Тихановская ответила на вопрос «Чей Крым?» и попросила больше не мучить ее по этому поводу.

«Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский?» — сказала оппозиционерка.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина, страны Евросоюза, США и многие другие государства считают, что эта территория была аннексирована Москвой.
Франак Вячорка — белорусский журналист и медиа-аналитик. Сын бывшего лидера правоцентристской белорусской партии БНФ Валентина Вячорки.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Республика Крым
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