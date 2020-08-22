Пара пингвинов-самок стала родителями

Две самки пингвинов из океанариума в испанской Валенсии стали родителями после того, как высидели чужое оплодотворенное яйцо. Об этом случае пишет Daily Mail.

Как рассказал изданию смотритель за птицами Карлос Баррос, сотрудники обратили внимание, что пингвинихи Электра и Виола начали демонстрировать типичное для пингвинов поведение до размножения. В частности, они принялись строить собственное гнездо из камней. Тогда сотрудники положили в это гнездо оплодотворенное яйцо, взятое у другой пары. Птицы старательно его высиживали, а вскоре из него вылупился детеныш. Отмечается, что такой случай в океанариуме Валенсии произошел впервые за всю его историю, а Электра и Виола были единственной в нем однополой парой.

Ранее стало известно, что в океанариуме ирландского города Дингл живут четыре однополые пары пингвинов. Партнеры того же пола имеются у восьми из 14 пингвинов, в том числе у четырех самцов и четырех самок. У одной из пар, состоящей из двух самок, есть пингвиненок, которого они воспитывают вместе.

Королевские пингвины часто демонстрируют гомосексуальное поведение в неволе. Самой известной однополой парой пингвинов были Рой и Сайлоу из Центрального парка Нью-Йорка. Птицы прожили вместе шесть лет и вырастили птенца по имени Танго. В 2005 году Сайлоу ушел от Роя к самке по кличке Скрэппи. В 2010 году сообщалось об исследовании, опубликованном в журнале Ethology, авторы которого предположили, что королевские пингвины формируют гомосексуальные пары лишь в том случае, когда не могут найти партнера другого пола.