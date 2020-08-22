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Экс-советник Трампа назвал свой арест политическим заказом 

Российская Газета и ещё 17 26 минут назад
Экс-советник Трампа назвал свой арест заказом
Фото: Reuters
Обвиняемый в крупном мошенничестве и финансовых махинациях бывший помощник Дональда Трампа Стив Бэннон назвал свой арест политическим заказом.
Те, кто устроил это, преследуют одну цель — запугать сторонников строительства стены на границе США и Мексики.

"Нас хотят остановить. Но я не собираюсь сдаваться. Я пришел, чтобы сражаться, и буду продолжать сражаться. Я в этом деле надолго", — заявил экс-советник президента США. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, 66-летний Бэннон был арестован 20 августа. Ему и его подельникам инкриминируется присвоение крупной суммы денег. Речь идет о 25 миллионах долларах. Именно столько удалось собрать некоммерческой организации We Build the Wall. Деньги должны были пойти на строительство частных участков стены на границе США и Мексики, но в итоге средства похитили. Теперь каждому фигуранту уголовного дела грозит до 20 лет тюрьмы.
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В мире , США , Стив Бэннон , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Мексика
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