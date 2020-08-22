Экс-советник Трампа назвал свой арест заказом

Мексики. Те, кто устроил это, преследуют одну цель — запугать сторонников строительства стены на границе США

"Нас хотят остановить. Но я не собираюсь сдаваться. Я пришел, чтобы сражаться, и буду продолжать сражаться. Я в этом деле надолго", — заявил экс-советник президента США. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, 66-летний Бэннон был арестован 20 августа. Ему и его подельникам инкриминируется присвоение крупной суммы денег. Речь идет о 25 миллионах долларах. Именно столько удалось собрать некоммерческой организации We Build the Wall. Деньги должны были пойти на строительство частных участков стены на границе США и Мексики, но в итоге средства похитили. Теперь каждому фигуранту уголовного дела грозит до 20 лет тюрьмы.