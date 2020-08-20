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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии могут заморозить вклады 

Вероника Полынина 38 минут назад
Белорусы начали охоту за долларами
Фото: РИА Новости
В белорусских обменниках заканчивается валюта, сообщил телеграм-канал Nexta со ссылкой на читателей.
По словам авторов канала, информация о дефиците валюты поступает со всей страны.

«В Минске идёт охота за банкоматами с долларами (но и их уже мало). Во многих банках евро продаётся уже по 3 рубля. И это только начало», — говорится в сообщении.

Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Источники канала утверждают, что белорусские власти обсуждают планы по заморозке вкладов в государственных банках.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
После начала протестов котировки белорусских государственных облигаций «посыпались» на фоне слухов о возможном введении санкций по отношению к Минску со стороны США и Евросоюза. Падение показателей стоимости ценных бумаг было названо «историческим». Аналитики посоветовали гражданам республики срочно переводить сбережения в иностранные деньги или закупаться высоколиквидным товаром.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Минск
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