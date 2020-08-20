Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

ФБР опубликовало антисемитский документ в Twitter 

Газета.Ru 1 час назад
ФБР опубликовало антисемитский документ в Twitter
Фото: zocalo.com
Аккаунт Федерального бюро расследований (ФБР) США опубликовал в Twitter "Протоколы сионских мудрецов" — скандальный антисемитский документ. Это вызвало бурную реакцию в американском обществе, пишет Washington Post.
Аккаунт ФБР уже успел опубликовать текст с извинениями, где отмечается, что документ был опубликован автоматической системой.

"Мы уже получили сообщения от многих представителей еврейской общины Америки, пострадавших от безответственности, с которой был опубликован этот документ", — говорится в заявлении общины, на которое ссылается издание.

Там же призвали ФБР не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.
Издание отмечает, что публикация документа произошла на фоне роста преступлений в отношении евреев, проживающих в США.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море В США задержали бывшего советника Трампа по подозрению в мошенничестве В США задержали бывшего советника Трампа по подозрению в мошенничестве
В мире , США , ФБР , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
В НАТО обратились к Лукашенко
В НАТО обратились к Лукашенко
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение