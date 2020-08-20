Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине 

Вероника Полынина и ещё 2 12 минут назад
В ходе последнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Россия поставила Украине ультиматум. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Кравчука, Россия потребовала, чтобы Верховная рада изменила постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

«Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали — и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ — любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям», — заявил Кравчук.

Он заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности Украины.

«У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду», — заявил Кравчук.

По словам представителя самопровозглашенной ЛНР Родиона Мирошника, Кравчук направил в Раду письменное обращение, в котором запросил проверку постановления на соответствие минским соглашениям.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям. В постановлении рады говорится, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей без получения Киевом контроля над границей.
Комментарии 248
В мире , Видео , Украина , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение