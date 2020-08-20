Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине 

В ходе последнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Россия
поставила Украине
ультиматум. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук
, передает «Интерфакс-Украина»
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По словам Кравчука, Россия потребовала, чтобы Верховная рада
изменила постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.
«Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали — и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ — любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям», — заявил Кравчук.
Он заверил, что никогда не подпишет документов, касающихся суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности Украины.
«У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду», — заявил Кравчук.
По словам представителя самопровозглашенной ЛНР Родиона Мирошника, Кравчук направил в Раду письменное обращение, в котором запросил проверку постановления на соответствие минским соглашениям.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин
в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским
раскритиковал постановление Верховной рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям. В постановлении рады говорится, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей без получения Киевом контроля над границей.