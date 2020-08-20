Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине 

«Якобы будто бы в украинском законе отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера. Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали — и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ — любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям», — заявил Кравчук.