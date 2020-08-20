Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия поставила ультиматум Украине . Подробности он раскрыл в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на последнем заседании ТКГ российская делегация потребовала, чтобы Верховная Рада изменила постановление о назначении местных выборов 2020 года и привела их в соответствие с минскими соглашениями.

«Они поставили этот вопрос. У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины и территориальной целостности. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду», — пообещал Кравчук.

Он пояснил, что в постановлении содержится формулировка о невозможности проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса, «а только во всей Украине».

«Якобы будто бы в украинском законе отступили от минских соглашений, от "формулы Штайнмайера". Эта была главная причина. Я вам скажу больше. Какой бы вопрос они не обсуждали — и это было в рабочих группах, и уже вчера на общей дискуссии в ТКГ — любой вопрос они завершали так: мы можем согласиться, но обязательно, чтобы было записано, что этот документ, который мы согласовываем, вступит в силу только после того, когда Верховная Рада примет решение, и закон, или содержание закона будет соответствовать минским соглашениям и существовавшим договоренностям», — отметил он.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в то же время сообщил ТАСС, что Кравчук направил в Верховную Раду письменное обращение, в котором запросил проверку постановления на соответствие минским соглашениям.

15 июля депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине, согласно которому голосование состоится только при условии предварительной передачи контроля над совместным участком границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».