Зеленский назвал способ «вернуть» Крым быстрее 

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область выразил уверенность, что Крым «обязательно вернется» в состав страны, назвав способ ускорить этот процесс. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина — это возвращение произойдет значительно быстрее», — сказал Зеленский.

Во время презентации стратегии развития области на 2021-2027 годы он подчеркнул необходимость максимально раскрыть потенциал региона и преодолеть вызовы, стоящие перед ним: «Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере. Херсонская земля невероятно плодородная».

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке дипломатами стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, Украине предстоит «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

В феврале Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. «Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — отметил он.