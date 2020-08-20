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Зеленский назвал способ «вернуть» Крым быстрее 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Зеленский назвал способ «вернуть» Крым быстрее
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область выразил уверенность, что Крым «обязательно вернется» в состав страны, назвав способ ускорить этот процесс. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина — это возвращение произойдет значительно быстрее», — сказал Зеленский.

Во время презентации стратегии развития области на 2021-2027 годы он подчеркнул необходимость максимально раскрыть потенциал региона и преодолеть вызовы, стоящие перед ним: «Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере. Херсонская земля невероятно плодородная».
18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке дипломатами стратегии «деоккупации» Крыма. По его словам, Украине предстоит «игра вдолгую», которая подразумевает постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».
В феврале Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. «Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — отметил он.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , ЕС , Интерфакс , Республика Крым
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