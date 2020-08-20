Виртуальные деньги: Запад обещает заплатить белорусским рабочим 

Рабочим белорусских заводов, рискующим потерять место из-за участия в акциях протеста, обещают компенсации из добровольных пожертвований. Однако, по мнению экспертов, никто эти деньги платить не будет, а в случае свержения Александра Лукашенко , есть риск прекращения работы предприятий, пишет «Свободная Пресса».

«Рамблер» писал, что после завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения, а также забастовки на предприятиях. 19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил жителей, продолжающих работать на заводах, и призвал их «не прятать глаза в асфальт». Он также обвинил западные страны в финансировании белорусских протестов.

По данным «Свободной Прессы», рабочим белорусских заводов, готовым участвовать в забастовках с требованием отставки Александра Лукашенко, предлагают крупные суммы денег, якобы из добровольных пожертвований. Так, активист Алексей Стрижак заявил в соцсетях, что на эти цели уже собрано свыше 1,1 млн долларов, и Национальный забастовочный комитет выделяет ряду предприятий по 100 тысяч долларов, а каждому рабочему будет выплачено по 1,5 тысячи евро (три среднемесячных зарплаты в Белоруссии).

Однако эксперты, опрошенные изданием, назвали обещанные бастующим рабочим выплаты — «абсолютной „разводкой“» и отметили, что к этому «не стоит относиться всерьез».

«Мало кто говорит, что большая часть госпредприятий Белоруссии на сегодняшний день убыточны. Они функционировали только за счет того, что были государственные дотации. Эти дотации стали возможными за счет российских преференций РБ: системы квот, платы за транзит и т. д. Все эти предприятия давно закредитованы государством донельзя», — пояснил гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Он высказал мнение, что, если к власти в Белоруссии «придут „западники“, то предприятия будут закрыты, а люди окажутся без работы.

»Сегодня там мы наблюдаем не забастовки, а политические акции. Потому что понятно, что заводы, рабочие — это ключевое звено, на которое «батька» пока еще опирается. Они все от него зависят», — уверен эксперт.

«К тому же предлагаемая каждому рабочему сумма рассчитана на совершенно небольшую часть участвующих в забастовке рабочих. Остальных она не будет касаться. (…) Это дотации, которые «заходят» извне. Белорусский бизнес не в том положении, чтобы раздавать деньги. Крупного частного бизнеса в РБ практически нет. Эти люди за копейку удавятся, не то, что за доллар. И они будут раздавать деньги? Это смешно», — отметил он.

По мнению политического обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, заявления о выплатах рабочим призваны придать «второе дыхания» забастовкам, которые стали сходить на нет после угрозы Лукашенко увольнять протестующих.

«Ясно, что устроят на днях показательные фотосессии с рабочими, которым будут вручать по 300−400 евро как бы из «забастовочного фонда» — закон жанра требует. Но основная масса рабочих, которые поддадутся на эту пропаганду, денег не получат — ни на работе, ни в этом виртуальном «фонде»», — уверен он.