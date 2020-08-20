Польша собирается сделать Белоруссию своей провинцией

По сообщению варшавского издания Polsat News Https, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Сейме, представил сведения о прямом вмешательстве Польши в избирательный процесс Беларуси . Моравецкий объяснил это тем, что Польша является «родиной „Солидарности“ (имеется в виду профсоюз Леха Валенсы) и сегодня солидарность не позволяет молча наблюдать за тем, что происходит в Беларуси».

Кстати, среди западных историков имеется устойчивое мнение, что именно польская «Солидарность» запустила процесс развала Советского Союза. Конечно, главным гробовщиком СССР они называют Михаила Горбачева , но без Валенсы не было бы и «перестройки» и «гласности», которые и погубили «нерушимый».

По сути, именно в Польше состоялась первая цветная революция на постсоциалистическом пространстве, инициированная ЦРУ и осуществленная на американские деньги. Известно, по крайней мере, о $2 млн, которые были переданы Валенсе через завербованного полковника Рышарда Куклинского. О вмешательстве во внутренние дела еще социалистической Польши свидетельствовал сенатор Генри Хайд, член комиссии по делам разведки США

Что показательно: если в 1989 году «Солидарность» на выборах в Сейм получила 35% (разрешенный властями максимум), то в 1991 году — только 5,1%, несмотря на административный ресурс. Словом, ЦРУ традиционно продвигает через своих агентов влияния нереализуемые обещания.

В полной мере, это наблюдается сегодня и в Беларуси, тем не менее Матеуш Моравецкий говорит, что Варшава хочет только помочь Минску . Интересно: чем? Многомиллиардными инвестициями? Или «украинизацией экономики»?

Между тем, все хваленое благополучие Польши построено исключительно на западные деньги, полученные, разумеется, по политическим мотивам. По данным Business Insider, 39,6% текущего валового продукта нынешней Речи Посполитой создано извне. Главный экономист Polityka Insight Адам Меланом утверждает, что треть всех доходов Польши — это деньги американских и европейских, главным образом немецких, транснациональных корпораций. И вообще — без прямых иностранных инвестиций, поляки имели бы такой же уровень жизни, как, например, в Казахстане или в Белоруссии.

Проблема в том, что в Казахстане самые высокие зарплаты получают работники горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, ну, и конечно, банкосвкие сотрудники и госчиновники, а в Белоруссии — программисты. Если бы не богатые природные ресурсы, потомки Чингисхана жили бы намного хуже, чем белорусы.

Например, в 2019 году средние зарплаты в сфере образования Казахстана составляли 107 963 тенге, или на российские рубли — ₽18830, в Беларуси — 687 белорусских рублей (или ₽20455). Да и медианная зарплата не в пользу Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. У Александра Лукашенко народ в среднем получает больше, причем ощутимо — ₽25200

Отметим, что об истинных причинах польского достойного уровня жизни говорят не враги Речи Посполитой, а сами поляки и их заокеанские хозяева. Наверняка, есть еще и тайные договоренности между Вашингтоном и Варшавой — чего стоит только финансовая политика инвесторов. Им, похоже, запретили выводить деньги транснациональных корпораций из Польши: 75% прибыли опять идут в инвестиции, а 25%— на погашение долгов.

Есть еще один момент — социальный. К примеру, в 2015 году конкретно иностранные инвестиции в Польше способствовали росту занятости на 8,5% и увеличению заработной платы на 8,9%, при одновременном снижении зарплатного неравенства на 5%. Кураторы из Вашингтона явно не дураки, если обязывают Варшаву выравнивать доходы населения. Чего, увы, не скажешь о Москве, политика которой направлена на рост богатства олигархов, министров и губернаторов. Потом в Кремле еще удивляются, что наш народ недоволен. Это, как говорится, к слову.

Короче говоря, Польша и впрямь смотрится выгодно по сравнению с Беларусью, хотя и так ясно: второй такой витрины в восточноевропейских странах не будет. Далеко за примером ходить не надо. Украинцы, которые насмотрелись на богатых ляхов, в реальности оказались обманутыми: вместо прямых многомиллиардных инвестиций они получили грабительские кредиты МВФ

Однако вернемся к «помощи» премьер-министра Моравецкого белорусам. Он оценил ее в $13 млн, которые пойдут на подрыв нынешней власти в Минске. В первую очередь деньги отправят антилукашенским СМИ, чтобы те и дальше поднимали антиправительственный градус. Кроме того, баксы прольются и в рамках американской программы помощи репрессированным, правда, из расчета $1 — пострадавшим и $9 — на шумиху вокруг каждой отдельной истории.

«Помогут» и молодым бунтовщикам. Наиболее активным «борцам за свободу» обещана учеба в польских университетах на полном гособеспечении. Скольким именно, не сказано, что свидетельствует об исключительно пропагандистском мероприятии. Зато обещан широкий доступ к польскому рынку труда, который остро нуждается в дешевой рабсиле. Еще бы: украинцы бегут из Польши, не желая быть дурнями.

По данным варшавского кадрового агентства Personnel Service, откровенно плохо отзываются о польских работодателях 10% «незалежных» трудовых эмигрантов, остальные 90% предпочитают отмолчаться, почему они не остаются в Польше. А издание AleBank прямо пишет: «Украинцы уже не хотят более работать в Польше, они предпочитают Германию».

Тем не менее, варшавское авторитетное издание Polityka, комментируя протесты в Беларуси, скептически отзывается о возможном уходе «последнего диктатора Европы». Енджей Винецкий, автор статьи о будущем РБ, пишет: «Очень трудно делать политику без оппозиционных лидеров, структур и денег». Что касается западных санкций, то, по мнению Polityka, они не сработают: «Лукашенко имеет большой опыт в поиске способов обходов всех ограничений». Тем более что Китай в полной мере способен предоставить Батьке все современные технологии.

Даже, если у Батьки слетит корона, в любом случае Минск потеряет часть своего, имеющегося на сегодня, суверенитета. Если страна повернет на Запад, то, как намекает Винецкий, Запад — ее съест и не подавится. Все предельно просто: «небольшой экономический потенциал обрекает Беларусь в зависимость от интересов могущественных государств».

Надо понимать, что в числе последних значится и Польша, которая называет себя защитницей всего белорусского. Мол, в Подляском воеводстве белорусы в двух или в трех селах говорят на чистом белорусском языке, в Беларуси — только на русском. На самом деле это неправда, но на националистов действует, как красная тряпка для быка. Они орут: «Нас русифицируют».

Варшава обещает, что открытого польского поглощения не будет, но потому как возбудились ляхи, интерес к протестам в Минске в современной Речи Посполитой зашкаливает. Беларусь намного меньше Украины, значит, ее можно переварить. В частности, варшавянин Zbyszek Lupikasza считает, что белорусов можно заманить в Польшу статусом страны, входящей в ЕС

По популярному в Польше рецепту, «Беларусь может оказаться в ЕС за один день. Она подписывает соглашение с Польшей, в результате которого становится ее провинцией. В договоре есть пункт о возможном возвращении региона в статус государства в любой момент. В Беларуси проходит всенародный референдум, и на следующий день после объявления результатов, она становится полноправным членом Европейского союза, Шенгенской зоны и НАТО . Затем объявляет себя независимой».

Смешно? В реальности — нет. Часть белорусов, среди которых очень много молодых, верят в эти сказки. Но, как пишет политолог Люк Сторхельм, далее последует гражданская война, поскольку и у Лукашенко имеется мощная поддержка. В любом случае, Москва не допустит большей крови, даже если это будет стоить России полной изоляции.

Если уж выбирать сценарии, то пусть останется как есть. В этом плане позиция Варшавы на «поддержку гражданского общества» направлена уже на следующие выборы.