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Белоруссия в огне. Главное

«Поднимет ли ЕС руку на Лукашенко?» 

Мария Иванова 33 минуты назад
«Поднимет ли ЕС руку на Лукашенко?»
Фото: РИА Новости
Телеканал «Царьград» рассказал, что власти Евросоюза приготовили Белоруссии «участь Москвы», но с одним серьезным отличием: против президента России Владимира Путина санкции не вводили, а Александр Лукашенко вполне может с ними столкнуться.
Как сообщал «Рамблер», ранее лидеры ЕС договорились ввести санкции против людей, ответственных за жестокость к протестующим белорусам.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции также ведут против ответственных за фальсификации на выборах. Санкционный список будет опубликован до конца августа.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусов, а МИД Литвы запретил Лукашенко и еще 31 белорусскому госслужащему въезд. СМИ сообщали, что общие санкции ЕС также могут коснуться Лукашенко.
«Царьград» отмечает, что Мишель пообещал тщательно изучить возможность включения Лукашенко в санкционный список.

«Так что вопрос «поднимет ли ЕС руку на Лукашенко?» остается пока открытым», — подчеркнул канал.

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Комментарии
В мире , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Царьград ТВ , Москва
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