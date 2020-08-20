«Поднимет ли ЕС руку на Лукашенко?» 

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Как сообщал «Рамблер», ранее лидеры ЕС договорились ввести санкции против людей, ответственных за жестокость к протестующим белорусам.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции также ведут против ответственных за фальсификации на выборах. Санкционный список будет опубликован до конца августа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусов, а МИД Литвы запретил Лукашенко и еще 31 белорусскому госслужащему въезд. СМИ сообщали, что общие санкции ЕС также могут коснуться Лукашенко.

«Царьград» отмечает, что Мишель пообещал тщательно изучить возможность включения Лукашенко в санкционный список.