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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии возбудили уголовное дело за «захват власти» 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Белорусские правоохранители завели уголовное дело по статье Уголовного кодекса республики «Захват власти», сообщает Telegram-канал «RT на русском». Подробности выясняются.
В мире , Видео , Белоруссия в огне , RT на русском
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