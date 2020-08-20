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В Белоруссии возбудили уголовное дело за «захват власти»
Павел Тиунов
33 минуты назад
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Белорусские правоохранители завели уголовное дело по статье Уголовного кодекса республики «Захват власти»,
сообщает
Telegram-канал «RT на русском». Подробности выясняются.
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