Россия не вмешается в дела Белоруссии. И вот почему

Белоруссия не станет новым Крымом. Путин не станет отправлять «вежливых людей» в Минск. Газета Der Tagesspiegel (Германия) опровергает домыслы по поводу экспансионистских амбиций России и объясняет, почему «украинского сценария» не будет. Белоруссию уместно сравнивать не с Украиной, а с другой постсоветской страной.

Может ли Путин отправить войска на помощь Лукашенко? Вот почему это маловероятно, и вот почему ситуация в Белоруссии едва ли сравнима с ситуацией на Украине.

Едва закончился телефонный разговор белорусского президента Александра Лукашенко , чья победа на последних выборах вызывает большие сомнения, с российским коллегой Владимиром Путиным, по социальным сетям поползли слухи и фотографии, якобы свидетельствующие о переброске российских войск.

Многие пользователи утверждали, что автомобили российской Национальной гвардии без опознавательных знаков движутся в направлении белорусской границы и даже уже пересекли ее. Проверить достоверность этих утверждений едва ли возможно. Зато растут опасения, что Россия могла бы активно вмешаться в события в Белоруссии. Многим эта ситуация напоминает аннексию Крыма и войну на востоке Украины.

Повторится ли «украинский сценарий»?

Весной 2014 года в Крыму неожиданно появились российские военные без опознавательных знаков и взяли полуостров в Черном море под контроль. Сначала Путин называл утверждения о вмешательстве ложью, но позднее признал, что так называемые «зеленые человечки» действительно были оккупантами из России (так в тексте — прим. ред.).

На первый взгляд кажется вероятным, что ситуация в Белоруссии может развиваться по тому же сценарию. Лукашенко в ходе своих телефонных разговоров с Путиным постоянно ссылался на военный союз с Москвой и подчеркивал, что Путин обещал ему «всестороннюю помощь» в случае возникновения угрозы для белорусской безопасности. Однако реальная ситуация намного сложнее.

Полностью исключать вероятность российского вмешательства нельзя, так как, во-первых, никто не знает, что происходит в Белоруссии на самом деле, а во-вторых, Путин не является великим стратегом, а реагирует на развитие ситуации и старается воспользоваться удобным моментом для достижения собственных целей. При этом говорить, что он стремится поддержать Лукашенко, отношения с которым у него в последнее время обострились, не приходится.

Однако большинство экспертов не ожидают от России военной реакции. «Лукашенко попросил Путина о помощи, но цена вмешательства, похоже, кажется Путину слишком высокой», — считает, например, Гвендолин Засс (Gwendolyn Sasse), научный директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований.

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Тренин из московского Центра Карнеги. По его словам, военного вмешательства следует избегать во что бы то ни стало: «Оно неизбежно повлекло бы за собой катастрофические последствия».

Аргументы «за» и «против»

Протестное движение в Белоруссии направлено против Лукашенко. Люди требуют честных выборов и изменений, которых они в последние 26 лет так и не дождались от своего президента.

Кроме того, их гонит на улицы жестокость правоохранительных органов по отношению к демонстрантам. Люди требуют освобождения всех задержанных. В настоящий момент не известны судьбы нескольких десятков человек. Протесты обусловлены именно этими причинами.

При этом движение не направлено против России. Кроме того, демонстранты не держат в руках флагов ЕС . «До сих пор протесты были геополитически нейтральными и, таким образом, не представляли опасности для России», — написала аналитик Анна Арутюнян в газете Moscow Times. Она подчеркнула, что никто не призывает к вступлению Белоруссии в ЕС или НАТО , «так что у Москвы нет поводов для беспокойства».

И напротив: если российские войска все же вмешаются в ситуацию, это может иметь разрушительные последствия для тесных отношений между двумя странами и народами. Нападение на демонстрантов привело бы к кровопролитию и подъему антироссийских настроений в Белоруссии, которых пока не наблюдается.

На Украине ситуация была иной. Активисты на Майдане требовали сближения с Западом, и жители Крыма и Донбасса, глядя на это, ощутили угрозу своим тесным связям с Россией. Они приветствовали российское вторжение на территорию своей страны. Белорусы же не хотят видеть у себя российских военных.

С другой стороны, Кремль боится любых форм протеста и не хочет, чтобы еще одна страна вышла из его сферы влияния. Москва стремится сохранить Белоруссию, граничащую со странами НАТО Польшей, Литвой и Латвией, в качестве «буфера».

Москва постоянно говорит о более близких отношениях между соседями — вплоть до создания общего государства с Путиным во главе. Но она предпочитает достичь этой цели политическим давлением, а не насилием.

В Кремле боятся успеха протестного движения в Белоруссии. Путин уже много лет говорит о различных опасностях, среди которых упоминает и «революции» в соседних странах, которые, по его словам, привели лишь к «хаосу», которого так боятся россияне.

Волнения в Белоруссии начались в очень неподходящий для Путина момент, ведь вот уже несколько недель акциями протеста охвачен и российский Дальний Восток. В Хабаровске тысячи людей выступают против ареста губернатора — и одновременно против Кремля.

Как Запад реагирует на обострение ситуации?

НАТО объявила, что в случае необходимости поддержит своих восточноевропейских членов. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, альянс «продолжает внимательно наблюдать» за ситуацией, готовый «подавить любую агрессию против союзников НАТО». Но при этом действия НАТО будут «исключительно оборонительными», подчеркнул он.

Утверждения Лукашенко, что НАТО стягивает дополнительные силы к границам его страны, Столтенберг опроверг. А вот белорусская армия начала в понедельник учения на границе с Литвой.

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис (Raimundas Karoblis) обвинил руководство соседней страны в провоцировании дальнейшей эскалации. Однако в настоящий момент он, по собственному признанию, не видит военной угрозы со стороны Белоруссии.

Впрочем, российскую военную помощь Белоруссии Литва расценила бы как вторжение. Глава МИД Линас Линкявичус (Linas Linkevicius) подчеркнул, что для подобного шага нет никаких правовых оснований. Россия, по его словам, в случае военного вмешательства в белорусский конфликт пошла бы на большой риск.

Представитель немецкой партии ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), отвечающий за внешнеполитические вопросы, также предостерег о недопустимости военной интервенции. Путин, по его словам, должен осознавать, что это имело бы «очень серьезные последствия» для отношений России с ЕС.

Кремль в таком случае столкнулся бы с новыми санкциями, возможно, даже еще более жесткими, чем санкции, введенные из-за конфликта на Украине. С учетом нынешней трудной экономической ситуации Россия едва ли пойдет на такой риск.

«Вторжение извне недопустимо», — заявил в свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель (Charles Michel). По его словам, жители Белоруссии имеют право самостоятельно определять будущее своей страны. Для этого власти должны прекратить насилие и начать мирный инклюзивный диалог.

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от белорусского руководства отказаться от насилия против участников мирных протестов и начать «национальный диалог» с оппозицией.

Кремль после телефонного разговора Путина с Меркель во вторник предупредил, что ситуация в случае попыток «внешнего вмешательства в дела республики» может обостриться.

Каков выход?

Противники Лукашенко намерены создать Координационный совет, который вывел бы страну из кризиса. Поставлена цель по мирной передаче власти.

Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова заявила, что оппозиция не стремится к разрыву отношений с Россией. «Мы считаем, что все нынешние соглашения должны выполняться, — подчеркнула она. — Россия является для нас важным партнером, и мы понимаем и ценим это».

Вместо Украины напрашивается другое сравнение — с Арменией. В этой южнокавказской стране так называемая «бархатная революция» 2018 года привела к уходу с авансцены верного Москве правительства. Лидер революции Никол Пашинян с тех пор работает над тем, чтобы наладить хорошие отношения и с Москвой, и с Брюсселем. Армения входит в Евразийский экономический союз , возглавляемый Россией, а также участвует в программе по развитию партнерства с ЕС. Пашинян старается модернизировать свою страну, не отворачиваясь от России, от которой Армения зависит как экономически, так и в военно-политическом плане.

Нечто похожее могло бы произойти и в Белоруссии. С ее новым руководством, которое не выступало бы против Москвы, российский лидер вполне мог бы сотрудничать. Так что он может смело отказаться от поддержки Лукашенко.