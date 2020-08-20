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Белоруссия в огне. Главное

Целью Запада в Белоруссии назвали уничтожение госаппарата 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Названа цель Запада в Белоруссии
Фото: EPA
Целью Запада в Белоруссии является не смещение Александра Лукашенко, а полное уничтожение государственного аппарата. Об этом на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без „Батьки?“ заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

»В Белоруссии оказалось невозможным развернуть корпус солдат цветной революции. Там очень много людей, есть даже люди Пашиняна. Но этого компонента нет. Поэтому действуют через СМИ, телеграм-каналы типа Nexta. Правда, КГБ позволил — и может, даже создать националистические группы, которые дрались с ОМОНом. В отличие от Украины целью Запада не является сохранение бюрократического аппарата. Они не хотят просто перехватить государственное управление. Потому что бюрократия в Белоруссии сформирована Лукашенко и полностью ему лояльна. Поэтому целью протеста является не Лукашенко, а полное разрушение политической системы. Сам Лукашенко уже морально потерпел поражение, которое невозможно отыграть назад. Если он продолжит цепляться за власть, то какая-то часть бюрократической структуры, может, через какие-то военное подразделение, которое откажется подчиняться», — сказал Колташов.

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Василий Колташов , Игорь Стрелков
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