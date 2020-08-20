Названа цель Запада в Белоруссии

»В Белоруссии оказалось невозможным развернуть корпус солдат цветной революции. Там очень много людей, есть даже люди Пашиняна. Но этого компонента нет. Поэтому действуют через СМИ, телеграм-каналы типа Nexta. Правда, КГБ позволил — и может, даже создать националистические группы, которые дрались с ОМОНом. В отличие от Украины целью Запада не является сохранение бюрократического аппарата. Они не хотят просто перехватить государственное управление. Потому что бюрократия в Белоруссии сформирована Лукашенко и полностью ему лояльна. Поэтому целью протеста является не Лукашенко, а полное разрушение политической системы. Сам Лукашенко уже морально потерпел поражение, которое невозможно отыграть назад. Если он продолжит цепляться за власть, то какая-то часть бюрократической структуры, может, через какие-то военное подразделение, которое откажется подчиняться», — сказал Колташов.