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США расширили санкции по Сирии 

Rambler News Service и ещё 3 33 минуты назад
США расширили санкции по Сирии
Фото: Reuters
США расширили ограничительные меры против Сирии, говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В санкционный список включили шесть сирийских граждан.
Ранее, в июле, 2020 года США включили в санкционный список четыре физических лица и десять компаний.
20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый «закон Цезаря». Он дает право Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые поддерживают правительство Сирии или различные действующие на территории страны вооруженным формирования.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Казначейство США , Сирия
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