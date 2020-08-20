США расширили санкции по Сирии 

США расширили ограничительные меры против Сирии, говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
В санкционный список включили шесть сирийских граждан.
Ранее, в июле, 2020 года США включили в санкционный список четыре физических лица и десять компаний.
20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый «закон Цезаря». Он дает право Вашингтону право вводить санкции в отношении организаций и лиц, которые поддерживают правительство Сирии или различные действующие на территории страны вооруженным формирования.