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Белоруссия в огне. Главное

Стрелков: После свержения Лукашенко начнется литвинизация Белорусси 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов. То есть Белоруссия пойдет по пути Украины после свержения Виктора Януковича. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без „Батьки?“ выразил экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

»То же самое звучало на Майдане в Киеве. Что получилось, мы все знаем. То же самое, скорее всего, произойдет в Белоруссии, если Лукашенко не уйдет сам, а будет свергнут. Тихановская и ее сторонники в случае прихода к власти, будут проводить литвинизацию страны. Даже не белоруссизацию. И пойдут на разрыв связей с Россией», — сказал Стрелков.

После выборов президента Белоруссии по всей стране идут массовые протесты. В ходе столкновений были задержаны несколько тысяч человек, сотни пострадали, несколько человек погибли. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. В свою очередь Лукашенко заявил, что может сложить полномочия «через год или через два», после принятия новой конституции.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Виктор Янукович , Александр Лукашенко , Игорь Стрелков
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