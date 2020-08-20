»То же самое звучало на Майдане в Киеве. Что получилось, мы все знаем. То же самое, скорее всего, произойдет в Белоруссии, если Лукашенко не уйдет сам, а будет свергнут. Тихановская и ее сторонники в случае прихода к власти, будут проводить литвинизацию страны. Даже не белоруссизацию. И пойдут на разрыв связей с Россией», — сказал Стрелков.