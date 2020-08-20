«170 тысяч американцев мертвы»: Обама обвинил Трампа

Бывший президент США Барак Обама, возглавлявший страну с 2009 по 2017 год, сравнил президентство нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с реалити-шоу. При этом Обама в ходе своего выступления, которое транслировалось на сайте Национального съезда Демократической партии США , дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена.

Впервые за четыре года экс-президент выступил с жесткой критикой в адрес своего преемника на высшем государственном посту.

Таким образом он нарушил данное в 2016 году обещание не переходить на личности.

«Я никогда не питал иллюзий по поводу того, что мой преемник будет разделять мое видение или будет продолжать мой политический курс. Я, однако, надеялся, что Дональд Трамп хотя бы во имя блага страны проявит интерес к серьезному восприятию своей должности, почувствует груз ответственности и преисполнится хотя бы толикой почтения к демократии», — подчеркнул Обама.

Экс-глава государства выразил глубокое сожаление в связи с тем, что его надежды не сбылись. По его словам, Трамп не проявил интереса к работе и не использовал силы своих полномочий, чтобы помочь кому-нибудь, кроме него самого и его друзей. Бывший американский лидер считает, что его преемник не пытается расти над собой, чтобы быть президентом, и трудится только над собственной выгодой и интересами других богачей, презирая при этом демократические институты.

Как пояснил Обама, Трамп воспринимает свое президентство как «реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».

Он также возложил на Трампа вину в смерти 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. «Дональд Трамп не дорос до этой работы, потому что не смог. И последствия этой ошибки суровы. 170 тыс. американцев мертвы. Миллионы рабочих мест потеряны», — заявил Обама.

Экс-глава государства похвалил Байдена и обратил внимание на его стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям и верность завету своих родителей.

«Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата», — сказал бывший президент.

Обама убежден, что Байден и его соратница в предвыборной борьбе Камала Харрис способны положить конец «смутному времени» в Соединенных Штатах.

В свою очередь, Трамп в одной из записей в Twitter в очередной раз обвинил Обаму в слежке за сотрудниками своего избирательного штаба в 2016 году. В другом посте действующий президент утверждал, что его предшественник медлил до последнего с поддержкой кандидатуры Байдена на пост президента Соединенных Штатов. Глава Белого дома обратил внимание, что даже самые либерально настроенные его приятели подумают дважды, прежде чем отдать свой голос за демократа на выборах в ноябре.

Обама и ранее подвергал критике политику действующей американской администрации. В начале мая в ходе телефонного разговора с людьми, работавшими в его администрации, бывший президент назвал действия Трампа «абсолютно хаотическим бедствием». По его мнению, реакция нынешней администрации на вспышку коронавируса послужила напоминанием о том, почему во время кризиса необходимо сильное руководство.

Демократическая партия США с 17 по 20 августа проводит Национальный съезд.

Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты Соединенных Штатов на ноябрьских выборах Джо Байдена, а кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис.

Демократы намерены обсудить на съезде широкий круг вопросов, в том числе пандемию коронавируса, которую с трудом переживает их страна, положение дел в экономике, проблемы массовой безработицы и расового неравенства.

В условиях пандемии организаторам форума пришлось решиться проводить практически все мероприятия съезда, в том числе голосование для утверждения кандидатов, дистанционно. Виртуальные хабы, куда будут поступать видеосюжеты со съезда, размещены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милуоки (штат Висконсин) и Уилмингтоне (штат Делавэр), где на данный момент находится Байден.