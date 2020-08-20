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Белоруссия в огне. Главное

Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам

РИА Новостииещё 1
40 минут назад
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Белоруссия переживает самый сложный этап в своей новейшей истории, речь идет о сохранении государственности, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте белорусского МИД.
Внешнеполитические интересы Белоруссии остаются неизменными, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси. Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на портале внешнеполитического ведомства республики.
Министр также заявил, что не хочет "потерять" свою страну, призвал дипломатов отстаивать внешнеполитические интересы республики.
"Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба", - призвал глава МИД.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире,СНГ,Светлана Тихановская,Владимир Макей,Александр Лукашенко,МИД,МВД,Беларусь,
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